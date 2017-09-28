В Германии осел погрыз дорогостоящий спорткар McLaren

Об этом сообщает издание Associated Press.

По информации ведомства, хозяин автомобиля припарковал его возле загона с ослом год назад.

Пока автомобиль стоял там, животное принялось его кусать. Предполагается, что оно перепутало спорткар с морковью из-за его оранжевого цвета.

Владелец авто, заметив повреждения - испорченную деталь из углеродного волокна и содранную краску на задней части машины - потребовал с хозяина осла выплаты компенсации.

Однако тот отказался что-либо выплачивать и посоветовал водителю лучше выбирать место для парковки.

В итоге, владелец McLaren подал на хозяина осла в суд, и пытается таким образом выбить из него пять тысяч евро.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в американском Орегоне самолет при посадке столкнулся с двумя оленями-вапити, первый вапити выскочил на взлетно-посадочную полосу аэродрома в парке Нехалем-Бэй, когда на нее садился двухместный одномоторный самолет Van's Aircraft RV-8.