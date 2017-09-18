14:22 18.09.2017 | Происшествия | Новости
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Сирийские войска освободили пригород Дейр-эз-Зора

Правительственные войска армии Ассада сообщили о полном освобождении всей пригородной местности города Дейр-эз-Зора. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Сирийские войска освободили пригород Дейр-эз-Зора

Согласно информации ведомства, САА начала свое контрнаступление еще неделю назад при поддержке российских ВВС и бронетехнике. 

Ранее город полностью находился под контролем "Исламского государства" три года, лишь несколько анклавов сирийских военных продолжали удерживать позиции при поддержке постоянных поставок продовольства и боеприпасов.

В воскресенье сирийская армия и союзнические войска захватили район Аль-Джафра на западном берегу реки Евфрат.

Боевикам ИГИЛ не остается другого выхода как бежать на иной берег Евфрата и двигаться к пустыне, или же сдаться.

Ранее САА и союзники взяли под контроль нефтепромысловые и газоперерабатывающие заводы у Дейр-эз-Зора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Сирии правительственные войска Свободной армии Ассада смогли разблокировать часть города  Дейр-эз-Зора.


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