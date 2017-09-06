Прорвана блокада с Дейр-эз-Зора

Согласно информации государственного агентства SANA, в окрестностях города около 137-ой военно-подготовительной базы смогли воссоединиться силы солдат Ассада. Блокада города длилась более двух лет.

Ранее ИГИЛовцов удалось отразить несколько нападений в окрестностях города. В операции также принимала участие российская техника и кадровые военные.

Однако силы Исламского государства остаются достаточно сильными, большая часть города контролируется боевиками. Отметим, что Дейр-эз-Зора является последним оплотом обороны Сирии, где сосредоточены крупные силы террористов.

В период летней кампании правительственным войскам, иракской армии удалось освободить Ракку и Мосул.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгерк заявил, что ДСС (Демократические Силы Сирии) полностью освободили старую часть города Ракка.