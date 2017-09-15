На станции лондонского метро нашли вторую бомбу

Как сообщают местные СМИ, в настоящий момент саперы обезвреживают найденное взрывное устройство. Вместе с тем полиция Лондона расследует взрыв в метро на станции Парсонс-Грин как теракт.

По последним данным, не менее 20 человек пострадали при взрыве. Пассажиры метро получили ожоги и травмы.

Полиция также подозревает, что причиной взрыва стала бомба в ведре. Специалисты ее оценивают как "довольно бесхитростную".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв в лондонском метро произошел на станции Парсонс-Грин в Западном городе около восьми часов утра по местному времени. По свидетельствам очевидцев, некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники.