13:23 15.09.2017 | Происшествия | Новости
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На станции лондонского метро нашли вторую бомбу

Полиция нашла вторую бомбу на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, где в пятницу, 15 сентября, сработало взрывное устройство.

На станции лондонского метро нашли вторую бомбу

Как сообщают местные СМИ, в настоящий момент саперы обезвреживают найденное взрывное устройство. Вместе с тем полиция Лондона расследует взрыв в метро на станции Парсонс-Грин как теракт.

По последним данным, не менее 20 человек пострадали при взрыве. Пассажиры метро получили ожоги и травмы.

Полиция также подозревает, что причиной взрыва стала бомба в ведре. Специалисты ее оценивают как "довольно бесхитростную".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв в лондонском метро произошел на станции Парсонс-Грин в Западном городе около восьми часов утра по местному времени. По свидетельствам очевидцев, некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники.


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