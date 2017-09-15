В лондонском метро произошел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом пишет информационное агентство Reuters в своем микроблоге Twitter.

Как отмечается, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона. Согласно сообщениям очевидцев, взорвалось содержимое этого пакета.

Так, во время взрыва некоторые люди получили ожоги лица, также у них обгорели волосы.

Однако какой-либо информации о погибших в результате случившегося пока не сообщается. Также неизвестно рассматривается этот инцидент как взрыв или как теракт.

"Поезд задымлен, на станции идет эвакуация людей. Движение поездов по линии "Дистрикт" прекращено между станциями "Эрлс Корт" и "Уимблдон", - говорится в сообщении.

При этом представитель службы скорой помощи Лондона Наташа Уиллс заявил, что сейчас задействовано множество ресурсов, включая бригады скорой помощи и группы реагирования при чрезвычайных ситуациях.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно на одной из станций в метро Каракаса в Венесуэле прогремел сильнейшний взрыв, в результате чего была произведена эвакуация пассажиров.