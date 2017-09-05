На Одесчине мужчина утонул в лимане

Так, во время купания в лимане в Одесской области пропал мужчина. Это произошло в поселке Затока – в Днестровском лимане. Такие данные недавно распространили представители Госслужбы страны по ЧС.

Выяснилось, что четвертого сентября утром служба спасения региона получила данные о том, что в селе Затока на берегу лимана примерно в 150-ти метрах от берега было обнаружено тело мужчины. Погибший, как оказалось – житель города Черновцы 1963-го года рождения, пропавший во время купания еще третьего сентября. Спасатели достали из воды тело и передали судмедэкспертам.

Как сообщал УРА-Информ, в августе в столице за одни сутки были обнаружены сразу два утопленника.