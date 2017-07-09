21:47 09.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100169272:Polishuk

В Днепре горела пиццерия - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 9 июля, в Днепре на перекрестке улиц Андрея Фабра и Старокозацкой произошел пожар.

В Днепре горела пиццерия - ФОТО, ВИДЕО

Тут горела летняя площадка пиццерии Pizza Veterano. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около двух часов ночи. Огонь заметил проезжающий мимо таксист.

Мужчина вызвал пожарных и вместе со своими коллегами принялся тушить огонь. Однако справиться с пожаром с помощью огнетушителей не удалось.

Прибывшим спасателям удалось потушить огонь за 20 минут. Вместе с тем летняя площадка сгорела полностью. Сейчас полиция устанавливает причины происшествия.

В то же время местные жители предполагают, что это мог быть поджог.

Напомним, в сети заведений Pizza Veterano работают исключительно ветераны АТО.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре 27 июня горел металлургический завод " Коминмет". Загорелась кровля трубного цеха №1. Тут огонь охватил рубероидное покрытие на площади 500 квадратных метров.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив