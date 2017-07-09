В Днепре горела пиццерия - ФОТО, ВИДЕО

Тут горела летняя площадка пиццерии Pizza Veterano. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около двух часов ночи. Огонь заметил проезжающий мимо таксист.

Мужчина вызвал пожарных и вместе со своими коллегами принялся тушить огонь. Однако справиться с пожаром с помощью огнетушителей не удалось.

Прибывшим спасателям удалось потушить огонь за 20 минут. Вместе с тем летняя площадка сгорела полностью. Сейчас полиция устанавливает причины происшествия.

В то же время местные жители предполагают, что это мог быть поджог.

Напомним, в сети заведений Pizza Veterano работают исключительно ветераны АТО.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре 27 июня горел металлургический завод " Коминмет". Загорелась кровля трубного цеха №1. Тут огонь охватил рубероидное покрытие на площади 500 квадратных метров.