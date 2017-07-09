В Днепре горела пиццерия - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на воскресенье, 9 июля, в Днепре на перекрестке улиц Андрея Фабра и Старокозацкой произошел пожар.
Тут горела летняя площадка пиццерии Pizza Veterano. К счастью, никто из людей не пострадал.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около двух часов ночи. Огонь заметил проезжающий мимо таксист.
Мужчина вызвал пожарных и вместе со своими коллегами принялся тушить огонь. Однако справиться с пожаром с помощью огнетушителей не удалось.
Прибывшим спасателям удалось потушить огонь за 20 минут. Вместе с тем летняя площадка сгорела полностью. Сейчас полиция устанавливает причины происшествия.
В то же время местные жители предполагают, что это мог быть поджог.
Напомним, в сети заведений Pizza Veterano работают исключительно ветераны АТО.
Как сообщал УРА-Информ, в Днепре 27 июня горел металлургический завод " Коминмет". Загорелась кровля трубного цеха №1. Тут огонь охватил рубероидное покрытие на площади 500 квадратных метров.