В Днепре горел завод "Коминмет" - ФОТО

Загорелась кровля трубного цеха №1. Тут огонь охватил рубероидное покрытие на площади 500 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, пожар начался около четырех часов дня. По словам спикера ГосЧС области, пожару дан четвертый ранг. Это практически самый высокий ранг пожара. Поэтому к месту происшествия сразу прибыло восемь отделений, три лестницы и 40 человек личного состава.

По словам начальника Главного управление ведомства в Днепропетровской области Андрея Кульбача, скорее всего, причина возгорания в том, что на месте проводились ремонтные кровельные работы, в которых нарушались правила пожарной безопасности. Спасателям удалось ликвидировать огонь только к шести часам вечера.

К счастью, во время пожара никто не пострадал, а производственные мощности предприятия не были затронуты пожаром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе 26 июня горела закрытая свалка твердых бытовых отходов возле местного нефтеперерабатывающего завода.