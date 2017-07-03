10:15 03.07.2017 | Происшествия | Новости
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В США поезд сошел с рельсов - ФОТО, ВИДЕО

В американском штате Вашингтон в понедельник утром, 3 июля, сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда компании Amtrak.

В США поезд сошел с рельсов - ФОТО, ВИДЕО

Авария произошла в том месте, где железнодорожное полотно проходит прямо по берегу залива. Как сообщают местные СМИ, к счастью, вагоны не попали в воду.

В результате железнодорожной катастрофы есть пострадавшие, однако точное из количество сейчас уточняется. Вместе с тем, по предварительной информации, пассажиры поезда получили незначительные травмы и их жизни ничего не угрожает.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Грузии пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате аварии пострадал водитель машины и пассажир.


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