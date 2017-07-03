В США поезд сошел с рельсов - ФОТО, ВИДЕО

В американском штате Вашингтон в понедельник утром, 3 июля, сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда компании Amtrak.
Авария произошла в том месте, где железнодорожное полотно проходит прямо по берегу залива. Как сообщают местные СМИ, к счастью, вагоны не попали в воду.
В результате железнодорожной катастрофы есть пострадавшие, однако точное из количество сейчас уточняется. Вместе с тем, по предварительной информации, пассажиры поезда получили незначительные травмы и их жизни ничего не угрожает.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян ждет, что одна из американских компаний, специализирующаяся на строительстве бетонных дорога, откроет представительство и в нашей стране. Такую надежду министр выразил, рассказывая об итогах своего рабочего визита в США на прошлой неделе.
В Донецкой области в воскресенье, 18 июня, недалеко от населенного пункта Байрак, расположенного на оккупированной боевиками из так называемой Донецкой народной республики Горловки на противотанковой мине подорвался грузовик.