12:37 29.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове мужчина повесился на трубе

В н.п. Харьков мужчина совершил самоубийство.

В Харькове мужчина повесился на трубе

Так, в н.п. Харьков – на улице Благовещенская – человек совершил самоубийство, повесившись на газовой трубе. Эти данные распространила недавно пресс-служба полиции региона. Согласно этим данным – 28-го июня утром правоохранители получили данные о том, что труп мужчины видели на Благовещенской.

Умершему на вид примерно лет 55. Никаких признаков насильственной смерти при этом на его теле не было. Сейчас правоохранители выясняют личность умершего человека. Данные про смерть внесли в реестр расследований – согласно статье 115 УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионер на Харьковщине совершил самоубийство после убийства своей жены.


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