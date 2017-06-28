На Харьковщине пенсионер ранил жену и покончил жизнь самоубийством

Вчера ночью в Харькове мужчина ранил женщину ножом, а сам покончил жизнь самоубийством.
Вчера ночью в хирургическое отделение Кегичевской ЦРБ по месту жительства в пгт Кегичевка была доставлена 70-летняя женщина с резаными ранами туловища. Врачи оценивают состояние здоровья как тяжелое.
Данную информацию сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.
В сообщении говорится, что работниками полиции установлено, во время ссоры телесные повреждения жене нанес ее муж. После содеянного, житель Кегичевки покончил жизнь самоубийством.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в сарае, который расположен на территории домовладения по месту жительства, обнаружено тело 81-летнего пенсионера. Он покончил жизнь самоубийством через повешение.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой “самоубийство”, ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве задержали мужчину, который забил человека до смерти.