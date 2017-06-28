15:55 28.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине пенсионер ранил жену и покончил жизнь самоубийством

Вчера ночью в Харькове мужчина ранил женщину ножом, а сам покончил жизнь самоубийством.

На Харьковщине пенсионер ранил жену и покончил жизнь самоубийством

Вчера ночью в хирургическое отделение Кегичевской ЦРБ по месту жительства в пгт Кегичевка была доставлена ​​70-летняя женщина с резаными ранами туловища. Врачи оценивают состояние здоровья как тяжелое.

Данную информацию сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

В сообщении говорится, что работниками полиции установлено, во время ссоры телесные повреждения жене нанес ее муж. После содеянного, житель Кегичевки покончил жизнь самоубийством.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в сарае, который расположен на территории домовладения по месту жительства, обнаружено тело 81-летнего пенсионера. Он покончил жизнь самоубийством через повешение.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой “самоубийство”, ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Киеве задержали мужчину, который забил человека до смерти.


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