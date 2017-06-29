В Чернобыльской зоне горит 25 гектаров леса

Пожар начался в четверг, 29 июня на территории Лубянского лесничества. Площадь возгорания на данный момент уже достигла 25 гектаров.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины информацию о пожаре поступила после полудня. Тут при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 гектаров.

По состоянию на шесть часов вечера площадь низового пожара увеличилась до 25 гектаров и дальше огонь распространяется на верхушки деревьев на площади около 0,5 гектара.

Сейчас к тушению пожара и воздушной разведке привлекли вертолет Ми-8 с водосливным устройством. На место пожара уже сброшено пять раз по десять кубических метров воды. Кроме того, для борьбы с возгоранием использовали два самолета Ан-32П. Пожар также тушат более сотни спасателей и 22 единицы техники, - рассказали в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве горит здание бывшего центрального гастронома на Крещатике. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Движение на Крещатике перекрывали.