19:59 20.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Пожар на Крещатике локализовали, - ГосЧС

Пожар на Крещатике в столице, который возник во вторник, 20 июня, в здании бывшего центрального гастронома, локализован.

Пожар на Крещатике локализовали, - ГосЧС

По состоянию на 19:30 угрозы распространения огня нет. Площадь пожара уточняется. Об этом сообщили журналистам на месте события спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Вместе с тем в ГосЧС отметили, что ориентировочная площадь составляет до 1000 квадратных метров. Сейчас над ликвидацией пожара работают 22 единицы техники и сто человек личного состава. Тушение огня продолжается , - отметили спасатели.

Вместе с тем спасателям пришлось полностью эвакуировать персонал близлежащего Печерского районного суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве горит здание бывшего центрального гастронп на Крещатике. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Движение на Крещатике перекрывали.


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