На Харьковщине ДТП, погибли две девушки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В сообщении говорится, что правоохранители установили, что 24-летняя женщина-водитель автомобиля "BMW" не справилась с управлением и допустила наезд на опору электросети. В результате получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. 16-летняя девушка-пассажир скончалась на месте аварии.

Отмечается, что следователями составлены все соответствующие документы для дальнейшего проведения необходимых экспертиз и установления причин ДТП.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харьковской области грузовик столкнулся с маршруткой, семь человек пострадали.