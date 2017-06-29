13:35 29.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине ДТП, погибли две девушки

Сегодня в городе Изюм 24-летняя девушка, за рулем автомобиля "BMW" совершила наезд на опору электросети, вследствие чего получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи. 16-летняя девушка-пассажир погибла на месте аварии.

На Харьковщине ДТП, погибли две девушки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В сообщении говорится, что правоохранители установили, что 24-летняя женщина-водитель автомобиля "BMW" не справилась с управлением и допустила наезд на опору электросети. В результате получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. 16-летняя девушка-пассажир скончалась на месте аварии.

Отмечается, что следователями составлены все соответствующие документы для дальнейшего проведения необходимых экспертиз и установления причин ДТП

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харьковской области грузовик столкнулся с маршруткой, семь человек пострадали.


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