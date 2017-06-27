В Харьковской области грузовик столкнулся с маршруткой, семь человек пострадали

В результате аварии в больницу попали семь человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области, водитель грузовика по неизвестным пока причинам врезался в маршрутное такси сообщением Чугуев - Клугино - Башкировка под управлением жителя города Чугуева и автомобилем Opel Vectra под управлением 29-летнего жителя Чугуевского района.

По предварительным данным, телесные повреждения получили пять пассажиров маршрутного такси. Скорая помощь увезла в больницу 37 и 59-летние мужчины с тяжелыми травмами.

Еще трое мужчин доставлены для оказания помощи в госпиталь. Пострадали также женщина и мужчина пешеходы. Их также доставили в Чугуевскую Центральную районную больницу. Полиция сейчас выясняет причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате дорожно-транспортного происшествия в Одесской области погибли три человека, двое детей пострадали.