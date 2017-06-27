23:45 27.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области грузовик столкнулся с маршруткой, семь человек пострадали

В Харьковской области во вторник, 27 июня, грузовой автомобиль столкнулся с маршруткой.

В Харьковской области грузовик столкнулся с маршруткой, семь человек пострадали

В результате аварии в больницу попали семь человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Харьковской области, водитель грузовика по неизвестным пока причинам врезался в маршрутное такси сообщением Чугуев - Клугино - Башкировка под управлением жителя города Чугуева и автомобилем Opel Vectra под управлением 29-летнего жителя Чугуевского района.

По предварительным данным, телесные повреждения получили пять пассажиров маршрутного такси. Скорая помощь увезла в больницу 37 и 59-летние мужчины с тяжелыми травмами.

Еще трое мужчин доставлены для оказания помощи в госпиталь. Пострадали также женщина и мужчина пешеходы. Их также доставили в Чугуевскую Центральную районную больницу. Полиция сейчас выясняет причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате дорожно-транспортного происшествия в Одесской области погибли три человека, двое детей пострадали.


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