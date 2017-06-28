В Киеве задержали мужчину, который забил человека до смерти

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В сообщении говорится, что от полученых ран потерпевший скончался.

Пресс-служба сообщает, что происшествие произошло в компьютерном клубе в Дарницком районе столицы.

В сообщении говорится, что неизвестные избили посетителя клуба, нанеся телесные повреждения, от которых потерпевший скончался.

Отмечается, что одного из злоумышленников арестовали.

В полиции сообщают, что прибыв на место происшествия, они нашли мертвым неизвестного гражданина возрастом примерно 30-35 лет. На его теле обнаружили ссадины и многочисленные гематомы

По словам очевидцев преступления и работников клуба, в игровом зале между мужчинами возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Двое правонарушителей набросились на незнакомца с кулаками и нанесли ему травмы, которые привели к фатальным последствиям. После совершенного подозреваемые скрылись.

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Одессе мужчина погиб в массовой драке.