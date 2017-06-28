На Донетчине взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ

Так, около н.п. Константиновка, что на Донетчине, произошел взрыв авто, в котором находились на тот момент служащие СБУ. В итоге инцидента погиб один человек, а также были ранены еще четверо. Эти данные уже распространила пресс-служба СБУ.

По итогам взрыва сегодня – 28 июня – один работник СБУ погиб, а также еще несколько граждан получили разные ранения. Согласно данным различных СМИ – в авто ехали работники контрразведки. Военная прокуратура уже приступила к расследованию.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве при взрыве авто погиб разведчик – мужчина 1978-гот года рождения. Авто взорвалось в Соломенском районе.