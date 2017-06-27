10:58 27.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В машине во время взрыв в Киеве погиб командир-разведчик - МВД

В результате взрыва автомобиля, который прогремел в Соломенском районе Киева во вторник утром, 27 июня, погиб мужчина 1978 года рождения.

В машине во время взрыв в Киеве погиб командир-разведчик - МВД

Он был командиром спецназа, относящихся к Главному управлению разведки Министерства обороны. Об этом рассказал журналистам источник в правоохранительных органах. По данным представителя ведомства,

на данный момент деталей пока не известно. В свою очередь представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, на месте происшествия подтвердил, что погибший был военнослужащим и событие, квалифицировано как теракт.

Есть также пострадавший. Это пожилой мужчина, его скорая помощь увезла в больницу. В данные момент его жизни ничего не угрожает, - заявил Шевченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утром 27 июня на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов в столице взорвался автомобиль. В результате взрыва один человек получил ранения, а один человек - погиб.


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