ДТП в Одессе, есть погибшие

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

В сообщении говорится, что сегодня к спасателям поступила информация о том, что на автодороге Измаил-Одесса водитель легкового автомобиля "Мицубиси" не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Сообщается, что в автомобиле находилось 5 человек, из которых двое детей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое взрослых, водитель и два пассажира. А дети пострадали: мальчик 2010 г.р. с диагнозом закрытая черепная мозговая травма госпитализирован в Измаильскую городскую больницу до прибытия подразделений ГСЧС и девочка 2009 г.р., которую спасатели достали из авто. Отмечается, что девочка с диагнозом закрытый перелом левого бедра, а также многочисленными политравмами, госпитализирована в реанимацию. В данный момент ее состояние тяжелое.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Херсоне "КамАЗ" сбил двоих велосипедистов. Пострадавшая девушка погибла.