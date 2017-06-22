Иномарка в Харькове протаранила вход в метро - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

По словам очевидцев, удар был настолько мощный, что один из автомобилей отбросило на застекленный выход из станции метро "Научная".

По предварительной информации, водитель BMW ехал со стороны улицы Данилевского в сторону улицы Серповой, в крайней правой полосе. Так, на перекрестке с улицей Культуры водитель пытался повернуть.

Однако во время выполнения маневра в боковую часть автомобиля врезался автомобиль Mercedes, который ехал в попутном направлении.

Таким образом, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель Mercedes.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в селе Якушенцы Винницкого района в понедельник вечером, 19 июня, столкнулись "КамАЗ" и внедорожник "Suzuki Grand Vitara".