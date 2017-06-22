11:50 22.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100168316:labazovych

Иномарка в Харькове протаранила вход в метро - ФОТО

Сегодня ночью на пр. Науки произошло столкновение с участием двух автомобилей Mercedes ML450 и BMW 745. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.

Иномарка в Харькове протаранила вход в метро - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

По словам очевидцев, удар был настолько мощный, что один из автомобилей отбросило на застекленный выход из станции метро "Научная".

По предварительной информации, водитель BMW ехал со стороны улицы Данилевского в сторону улицы Серповой, в крайней правой полосе. Так, на перекрестке с улицей Культуры водитель пытался повернуть.

Однако во время выполнения маневра в боковую часть автомобиля врезался автомобиль Mercedes, который ехал в попутном направлении.

Таким образом, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир BMW, а также водитель Mercedes.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в селе Якушенцы Винницкого района в понедельник вечером, 19 июня, столкнулись "КамАЗ" и внедорожник "Suzuki Grand Vitara".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив