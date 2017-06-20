В Винницкой области автомобиль столкнулся с грузовиком, погиб один человек - ФОТО

В результате аварии один человек погиб. Еще четверых скорая помощь увезла в больницу. Как сообщает пресс-служба полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошла около 23 часов. За рулем иномарки находился 19-летний молодой человек.

Впереди него по дороге двигался грузовик. От удара внедорожник, в котором, кроме водителя, находились еще пятеро несовершеннолетних пассажиров, перевернулся.

Один из пострадавших - 17-летний житель Винницы погиб на месте происшествия. Четверо пассажиров получили травмы.

Среди пострадавших трое девушек, которые получили травмы различной степени тяжести. Двум из них врачи оказали помощь на месте и отпустили домой. Полиция открыла по данному факту уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области водитель Audi A4 насмерть сбил девятилетнего мальчика. При этом, после наезда, злоумышленник выбросил тело ребенка на берег реки. Полиция установила, что водитель находился под воздействием наркотических веществ.