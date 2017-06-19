На Тернопольщине пятеро детей после аварии попали в больницу

В результате аварии пострадали восемь человек. Среди травмированных пятеро детей.

Как сообщает пресс-служба полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 16 июня. По предварительной информации, водитель отечественного авто выехал на полосу встречного движения и врезался в авто, которое ехало по своей полосе.

К счастью, авария обошлась без жертв, однако скорая помощь увезла в больницу пятерых детей. Четверо из них были пассажирами ВАЗа в возрасте от года до четырех.

Восьмилетняя девочку ехала в иномарке. В реанимации также находятся оба водителя. Травмы получила и жена водителя с Opel. Причины ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области в воскресенье вечером, 18 июня, военнослужащий насмерть сбил десятилетнего мальчика.