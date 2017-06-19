12:58 19.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковской области военный насмерть сбил ребенка

В Ивано-Франковской области в воскресенье вечером, 18 июня, военнослужащий насмерть сбил десятилетнего мальчика.

В Ивано-Франковской области военный насмерть сбил ребенка

Он был задержан по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, мальчик умер на месте аварии, а военный пытался скрыть с места инцидента.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". В свою очередь командир воинской части назначил служебное расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Васильков Киевской области водитель BMW на обочине дороги сбил двух женщин. После аварии злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Одна из женщин умерла на месте аварии, а вторую скорая помощь увезла в больницу.


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