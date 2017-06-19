В Ивано-Франковской области военный насмерть сбил ребенка

Он был задержан по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, мальчик умер на месте аварии, а военный пытался скрыть с места инцидента.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". В свою очередь командир воинской части назначил служебное расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Васильков Киевской области водитель BMW на обочине дороги сбил двух женщин. После аварии злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Одна из женщин умерла на месте аварии, а вторую скорая помощь увезла в больницу.