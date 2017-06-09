Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня ожидается продолжение подъемов уровней воды, в связи с добегания паводковой волны на Тисе возле смт. Вилок на 0,8-1,1 м. Кроме того, повышение уровней воды может быть на участке Прута Черновцы - госграница на 0,2-0,7 м.

Однако в субботу, 10 июня подъем воды на Тисе возле Чопа ожидается на уровне в 2,0-2,5 м.

"На Днестре - г. Залещики (Тернопольская обл.) вода поднимется на высоту 370 - 410 см над нулем поста. При этом максимальный расход прогнозируется в пределах 350 - 450 м3/с.

Тем не менее такой подъем уровня воды в указанных реках будет проходить без негативных последствий.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее синоптики обещали в Украине более прохладную погоду, чем накануне.