В Луцке семья отравилась сладостями

Так, семерых человек, которые почувствовали себя плохо. Вскоре доставили в инфекционное отделение медучреждения Луцка. У всех были выявлены признаки отравления. От отравления в том числе пострадали и трое детей.

Эти сведения распространили в Волынском облцентре медицинской помощи. Так, люди недавно стали жаловаться на тошноту, боль в голове и высокую температуру. А перед этим вечером семья употребляла в пищу купленные в супермаркете сладости.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Краматорск ученики школы стали жертвами отравления медным купоросом.