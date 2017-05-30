15:25 30.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луцке семья отравилась сладостями

В н.п. Луцк целая семья оказалась госпитализирована по причине отравления.

В Луцке семья отравилась сладостями

Так, семерых человек, которые почувствовали себя плохо. Вскоре доставили в инфекционное отделение медучреждения Луцка. У всех были выявлены признаки отравления. От отравления в том числе пострадали и трое детей.

Эти сведения распространили в Волынском облцентре медицинской помощи. Так, люди недавно стали жаловаться на тошноту, боль в голове и высокую температуру. А перед этим вечером семья употребляла в пищу купленные в супермаркете сладости.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Краматорск ученики школы стали жертвами отравления медным купоросом.


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