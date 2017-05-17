Краматорские школьники отравились медным купоросом

Так, отравление возникло в ходе использования детьми набора, предназначенного для экспериментов. Так, в Краматорске пять детей - учащихся школы - серьезно отравились медным купоросом. Про это 17-го мая передает прокуратура региона страны.

Известно, что 17-го мая в десять часов утра в объединение для детей горбольницы номер три Краматорска привезли сразу пятерых учеников, у которых были заметны симптомы отравления. Выяснили, что школьник решил принести в учебное заведение кристаллы медного купороса. Четверо детей вскоре эти кристаллы взяли на язык, а пятый даже проглотил.

Как сообщал УРА-Информ, в марте в Симферополе школьники пострадали от отравления клофелином.