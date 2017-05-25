На Волыни два дома загорелись от удара молнии

Так, возгорание по итогам удара молнии было замечено в Шацком районе, а также в Иваничевском, что на Волыни. Эти сведения распространили в пресс-службе ГСЧС данного региона. Согласно данным – в результате попадания молнии начался пожар в доме около оз. Свитязь. Когда приехали спасатели, то уже горела крыша здания. В итоге было уничтожено примерно 20-ть метров квадратных.

Кроме того, горел дом в поселке Бужанка и по итогам этого оказался поврежден с/х инвентарь и прочие личные вещи хозяев. Люди по итогам этих возгораний не пострадали.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровно жертвы удара молнии все еще находятся в больнице.