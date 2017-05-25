11:37 25.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100166547:mysnichenko

На Волыни два дома загорелись от удара молнии

Гроза стала причиной сразу двух пожаров в течение последних суток в Украине.

На Волыни два дома загорелись от удара молнии

Так, возгорание по итогам удара молнии было замечено в Шацком районе, а также в Иваничевском, что на Волыни. Эти сведения распространили в пресс-службе ГСЧС данного региона. Согласно данным – в результате попадания молнии начался пожар в доме около оз. Свитязь. Когда приехали спасатели, то уже горела крыша здания. В итоге было уничтожено примерно 20-ть метров квадратных.

Кроме того, горел дом в поселке Бужанка и по итогам этого оказался поврежден с/х инвентарь и прочие личные вещи хозяев. Люди по итогам этих возгораний не пострадали.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровно жертвы удара молнии все еще находятся в больнице.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив