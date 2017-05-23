Пострадавшие от молнии в Ровно до сих пор в больнице

В отделении Ровенской больницы, куда попали пострадавшие от удара молнии, корреспонденту УНН сообщили, что еще двое мужчин остаются на лечении. Третьего пострадавшего врачи уже выписали.
В сообщении говорится, что один 57-летний мужчина находится в отделении травматологии. Он получил повреждения лица во время падения.
Выписанный пострадавший не имел ожогов, поэтому выздоровел быстрее всех. Однако его 26-летний сын до сих пор имеет признаки поражения нервной системы.
Напомним, что трех мужчин из Ровенской области поразила молния на автобусной остановке. Сообщалось, что один из них поднял мобильный телефон, в который и попал разряд молнии.
Ранее УРА-Информ сообщал, что на Полтавщине молния убила мужчину в его огороде.