14:09 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166379:nastia

Пострадавшие от молнии в Ровно до сих пор в больнице

В отделении Ровенской больницы, куда попали пострадавшие от удара молнии, корреспонденту УНН сообщили, что еще двое мужчин остаются на лечении. Третьего пострадавшего врачи уже выписали.

Пострадавшие от молнии в Ровно до сих пор в больнице

В сообщении говорится, что один 57-летний мужчина находится в отделении травматологии. Он получил повреждения лица во время падения.

Выписанный пострадавший не имел ожогов, поэтому выздоровел быстрее всех. Однако  его 26-летний сын до сих пор имеет признаки поражения нервной системы.

Напомним, что трех мужчин из Ровенской области поразила молния на автобусной остановке. Сообщалось, что один из них поднял мобильный телефон, в который и попал разряд молнии.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Полтавщине молния убила мужчину в его огороде.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив