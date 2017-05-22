Боевики ИГИЛ напали на центр подготовки иракских военных, есть жертвы

Боевики террористической организации "Исламское государство" напали на иракский центр подготовки военнослужащих к северу от Багдада.
Об этом сообщает Аssociated Рress.
Как отмечается, инцидент произошел сегодня утром в Дияла.
Так, в нападении на базу участвовали шесть человек. Кроме того, пять террористов-смертников привели в действие взрывные устройства.
В результате проишествия четверо иракских солдат погибли, а также по меньшей мере столько же получили ранения.
Стоить отметить, что среди пострадавших двое офицеров.
В настоящее время ситуация находится под контролем.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на северо-востоке полиция Малайзии разоблачила оружейный склад террористической организации "Исламское государство".