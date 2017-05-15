На Киевщине арендатор забил хозяина квартиры

Эти сведения поступили из полиции региона 15-го мая. Согласно сообщению – медик скорой рассказал о том, что в квартире, которая расположена в г. Вышгород, был обнаружен труп владельца жилья 32-ух лет. На теле увидели признаки насильственной смерти.

На месте вскоре правоохранители также провели задержание подозреваемого в злодеянии. Это – житель Черкасчины 28-ми лет. Вскоре также смогли узнать, что в тот день по месту жительства квартирант распивал спиртное с компанией. И вдруг между арендатором и хозяином жилья произошла ссора, а потом драка. Мужчина избил хозяина жилья и тот умер.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в 2017-ом году был застрелен мужчина.