В столице застрелили киевлянина

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. Примерно в 9:00 утра правоохранители получили сообщение, что в пер. Кияновском на парковке лежит мужчина. Когда на место выехала следственно-оперативная группа, стало известно, что мужчину убили выстрелом в грудную клетку.

Личность погибшего уже была установлена, это - киевлянин, 1970 г.р. – отметили в полиции. При осмотре места событий полицейские увидели в снегу оружие. Правоохранители продолжают осматривать территорию, разыскивают свидетелей. По факту убийства открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье мужчина убил зятя.