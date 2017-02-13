13:43 13.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице застрелили киевлянина

В Шевченковском районе на парковке около бизнес-центра застрелили мужчину. 

В столице застрелили киевлянина

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева. Примерно в 9:00 утра правоохранители получили сообщение, что в пер. Кияновском на парковке лежит мужчина. Когда на место выехала следственно-оперативная группа, стало известно, что мужчину убили выстрелом в грудную клетку.

 Личность погибшего уже была установлена, это - киевлянин, 1970 г.р. – отметили в полиции. При осмотре места событий полицейские увидели  в снегу оружие. Правоохранители продолжают осматривать территорию, разыскивают свидетелей. По факту убийства открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожье мужчина убил зятя.


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