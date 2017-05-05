В центре Ужгорода горела куча мусора

В сообщении говорится, что, по словам выехавших на место спасателей, у площадки бытовых отходов произошло возгорание неизвестной смеси, которое сопровождалось кратковременными взрывами.

Также сообщается, что никто во время происшествия не пострадал, а причины пожара окончательно установят правоохранители.