14:33 05.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Ужгорода горела куча мусора

УНН в пресс-службе Ужгородского городского совета сообщили, что сегодня утром в центре города произошло возгорание мусора на контейнерной площадке для бытовых отходов.

В центре Ужгорода горела куча мусора

В сообщении говорится, что, по словам выехавших на место спасателей, у площадки бытовых отходов произошло возгорание неизвестной смеси, которое сопровождалось кратковременными взрывами.

Также сообщается, что никто во время происшествия не пострадал, а причины пожара окончательно установят правоохранители.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в центре Москвы горит здание. Пожар масштабом 500 кв м..


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