18:55 05.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошел пожар в общежитии

Пресс-служба столичной ГСЧС сообщила, что в одном из киевских общежитий произошел пожар. Спасатели ликвидировали опасность.

В Киеве произошел пожар в общежитии

В сообщении говорится, что вчера вечером спасатели тушили пожар по ул. Академика Туполева, 5-а.

Сообщается, что по прибытию спасатели установили, что пожар произошел в подвальном помещении общежития, в комнате для стирки. Возгорание произошло в осветительной лампе и распространилось на стиральную машину.

Пожар был ликвидирован за несколько минут. Эвакуировано 3 человека.

В результате возгорания были повреждены полоток комнаты и стиральная машина. Стены подвала и общего коридора были закопчены.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в центре Ужгорода горела куча мусора.


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