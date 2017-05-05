В Киеве произошел пожар в общежитии

В сообщении говорится, что вчера вечером спасатели тушили пожар по ул. Академика Туполева, 5-а.

Сообщается, что по прибытию спасатели установили, что пожар произошел в подвальном помещении общежития, в комнате для стирки. Возгорание произошло в осветительной лампе и распространилось на стиральную машину.

Пожар был ликвидирован за несколько минут. Эвакуировано 3 человека.

В результате возгорания были повреждены полоток комнаты и стиральная машина. Стены подвала и общего коридора были закопчены.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в центре Ужгорода горела куча мусора.