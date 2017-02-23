13:20 23.02.2017 | Происшествия | Новости
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На Великобританию обрушился мощный шторм

На Великобританию обрушился мощный шторм "Дорис". Об этом сообщает ВВС.

На Великобританию обрушился мощный шторм

В лондонском аэропорту "Хитроу" отменили 77 рейсов, для железнодорожного транспорта были введены скоростные ограничения. Также сообщается, о пробках на крупных автотрассах из-за снегопадов.

"Толщина снега в некоторых частях Шотландии достигать 10-15 см", - отметили метеорологи.

Кроме того, ожидается, что к вечеру ветер стихнет, но осадки будут продолжаться до конца недели. В свою очередь синоптики предупреждают о возможных наводнениях в некоторых районах страны.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в американском штата Луизиана пронеслась серия торнадо. В результате удара стихии пострадали как минимум 20 человек.


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