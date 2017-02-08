09:53 08.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Луизиане пронесся торнадо, власти объявили режим ЧП - ВИДЕО

В американском штата Луизиана пронеслась серия торнадо.

В Луизиане пронесся торнадо, власти объявили режим ЧП - ВИДЕО

В результате удара стихии пострадали как минимум 20 человек. Стихийное бедствие принесло множество разрушений.

Как сообщает Fox News, губернатор штата Джон Бел Эдвардс объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения. При этом мэр Нового Орлеана Митч Лэндриу заявил, что около 15 тысяч жителей города и окрестностей остались без электричества, полностью или частично разрушены сотни домов и других строений.

Он также отметил, что 7 февраля на юге Луизианы было зафиксировано по меньшей мере три торнадо – на востоке Нового Орлеана, недалеко от города Доналдсонвилл, а также в городе Киллиан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце января в результате торнадо и штормов на юго-востоке Соединенных Штатов Америки погибли не менее 18 человек.


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