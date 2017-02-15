09:16 15.02.2017 | Происшествия | Новости
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Над США пронеслись ряд разрушительных торнадо, восемь человек пострадали - ВИДЕО

На крупнейший американский город штата Техас Хьюстон в среду утром, 15 февраля, обрушилась серия торнадо.

Над США пронеслись ряд разрушительных торнадо, восемь человек пострадали - ВИДЕО

В результате осложненных погодных условий были травмированы восемь человек. Врачи оценили их травмы как не опасные для жизни.

Как сообщает ABC News в 113 километрах от города прошли шесть торнадо. Разрушено, как минимум, четыре дома, еще несколько получили повреждения.

Кроме того, недалеко от города Остин выпало большое количество осадков. Специалисты метеослужбы предупредили, что торнадо могут появится во многих округах штата.

При этом местные СМИ, сообщают, что ряд слабых торнадо был зафиксирован и в других зонах к юго-западу от города Хьюстон, где также сообщается о различных повреждениях.

Сейчас спецслужбы работают над восстановлением электроэнергии в некоторых округах, а сотрудники Международного Комитета Красного Креста предлагают помощь пострадавшим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 15 февраля, объявил о введении чрезвычайной ситуации в Калифорнии. Соответствующее решение было принято из-за угрозы прорыва плотины на озере Oroville.


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