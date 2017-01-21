Житель Николаева несколько суток пытал свою девушку - ФОТО

Об этом сообщила полиция Николаевской области.

Согласно словам девушки, в тот день она приехала домой к своему бывшему парню, отреагировав на его приглашение наладить дружеские отношения.

"В квартире между молодыми людьми возник конфликт на почве ревности и парень начал избивать подругу", - говорится в сообщении.

Также девушка отметила, что злоумышленник наносил ей телесные повреждения в течение нескольких суток, а когда увидел, что у нее рассечен лоб, то зашил ей рану самостоятельно бытовым принадлежностями - обычными нитками и иглой.

Кроме того, разбив мобильный пострадавшей, молодой человек закрыл девушку в квартире и пошел по делам, чем она и воспользовалась. В свою очередь, пострадавшая связала все простыни и одеяла, которые были в доме и спустилась с третьего этажа на крышу магазина, слезть с которого ей помог случайный прохожий.

Отметим, девушка обратилась за помощью к подруге семьи. О том, что произошло, женщина рассказала родным пострадавшей, которые отвезли ее в больницу.

По заключению судебно-медицинской экспертизы полученные пострадавшей травмы относятся к категории средней тяжести.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области расследуется уголовное производство, открытое по признакам ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос о предоставлении дополнительной квалификации событиям. Парень задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Кременчуге на лестнице многоэтажки обнаруже труп женщины.