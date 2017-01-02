18:40 02.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге на лестнице многоэтажки обнаружен труп

В девятиэтажке в г. Кременчуг обнаружили труп женщины.

В Кременчуге на лестнице многоэтажки обнаружен труп

Об этом передали в ГУНП Полтавской области. Выездом на место было установлено, что на лестнице жилого дома находится тело женщины. На месте сейчас работают сотрудники полиции. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Сведения по факту уже были внесены в реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УРА-Информ, в Кременчуге второго декабря в многоэтажке произошел пожар. В результате обнатужили тела двух граждан – пенсионерк и молодого мужчины. Вскоре установили, что пенсионерка покончила с собой.


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