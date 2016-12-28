В Кабуле прогремел взрыв, три человека ранены - ВИДЕО

Возле дорогу взорвалась бомба. В результате инцидента ранения получили три человека.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на слова пресс-секретаря Министерства внутренних дел Афганистана Даниша Наджиба, бомба была установлена под мостом, а ее возможной целью был афганский парламентарий.

При этом глава полиции Кабула Садек Mуради подтвердил ранения трех человек.

Вместе стем по данным телеканала Tolo News, взрывное устройство детонировало в машине депутата, когда он направлялся в парламент. В результате взрыва получил ранения член парламента Факури Бехишти, а его телохранитель погиб. Пострадали еще несколько человек.

На данные момент никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Афганистана прогремел взрыв. Взрывоопасное средство было подложено в автомобиль советника премьер-министра Афганистана.