20:32 20.09.2018 | Экономика | Новости
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Трамп ужесточил санкции против России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 20 сентября, подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против Российской Федерации.

Трамп ужесточил санкции против России

Сегодня же он сообщил Конгресс о своем решении. Как сказано в опубликованном Белым домом заявлении Трампа, подписанный документ позволит обеспечить дальнейшую имплементацию санкций, предоставив в рамках закона IEEPA дополнительные полномочия министру финансов.

Указ также дает возможность правительству Штатов принимать нужные меры, чтобы убедиться в полной имплементации этих ограничительных мер, - говорится в заявлении президента США.

При этом, по словам Трампа, санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список, - подчеркивается в документе.

В опубликованных Белым домом документах перечисляются конкретные инструменты, при помощи которых власти США могут в дальнейшем обеспечивать выполнение ограничительных мер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американские санкции против России сохранятся. Об этом во вторник вечером, 17 июля, общаясь с журналистам в Белом доме, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По словам президента, он согласен с выводами американских спецслужб, указывающими на то, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.


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