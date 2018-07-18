Трамп заверил, что санкции США против России останутся в силе

По словам президента, он согласен с выводами американских спецслужб, указывающими на то, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

При этом он заверил, что "принимает выводы разведсообщества о том, что вмешательство (в президентские выборы 2016 года имело место".

Трамп упомянул также, что он "оговорился", когда на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным говорил о вмешательстве РФ в американские выборы. Президент уточнил, что, по его мнению, никто, кроме России, не мог вмешиваться в выборы США.

В то же время Трамп уточнил, что любые действия, предпринятые Россией, не оказали влияния на исход выборов.

Напомним, вчера, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Дональд Трамп по результатам встречи с Путиным заявил, что российская сторона изъявила желание "сотрудничать в расследовании".

Как сообщал УРА-Информ, в США рассматривают возможность введения новых санкций против России.