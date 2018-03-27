НБУ не разрешил белорусскому банку купить украинскую "дочку" "Сбербанка России"

Регулятор пояснил свое решение несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. Как сообщает пресс-служба НБУ во вторник, 27 марта, соответствующее решение было принято еще 19 марта Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.

При этом в регуляторе не уточнили, каким именно требованиям не удовлетворяет покупатель. "Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пакет документов на покупку украинского филиала одного из крупнейших банков России белорусы подали еще в декабре прошлого года. Также в покупке банка был заинтересован украинский бизнесмен Сергей Тигипко.