Нацбанк на пятницу резко опустил гривну

100 долл - 2707,1843 грн;

100 евро - 3323,3394 грн;

10 российских рублей - 4,7695 грн.

При этом регулятор установил на 22 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1156.169117;

Серебро - 14.330808;

Платина - 868.639104;

Палладий - 894.750523.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 21 февраля, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2698,8039 грн;

100 евро - 3322,7674 грн;

10 российских рублей - 4,7900 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 25 января 2018 года Национальный банк Украины повысить учетную ставку до 16% годовых.

Такую жесткую монетарную политику в НБУ пояснили попыткой постепенного снижения потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.