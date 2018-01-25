Нацбанк повысил учетную ставку до 16%

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По словам сотрудников НБУ, такая жесткая монетарная политика будет только способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению к целевому диапазону в середине 2019 года.

Однако если будут отсутствовать признаки снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе, тогда регулятору придется повысить учетные ставки для возвращения инфляцик установленным среднесрочным целям.

Вообщем, следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится первого марта нынешнего года.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", управляющий директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард во время встречи с президентом Петром Порошенко призвала Украину ускорить темп реформ для устойчивого улучшения жизненного уровня населения.