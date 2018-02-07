Кабмин утвердил программу поддержки АПК

Программа предполагает удешевление кредитов под строительство ферм и животноводческих комплексов или на компенсацию части собственных средств производителей, направленных на строительство.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что речь идет о фермерских хозяйствах, которые работают в правовом поле. Наша цель - чтобы их было больше. Легальные фермерские хозяйства получат кредиты под 1% в гривне до пяти лет, а на посевную кампанию фермеры получат 100% компенсацию семян, - уточнил глава правительства.

По инициативе Кабмина на эту программу будет выделено один миллиард гривен.

Общая сумма господдержки АПК в бюджете на 2018 год составит 7,3 миллиардов гривен против 6,3 миллиардов в 2017 году, - пояснил Гройсман, добавив, что в качестве госпомощи предусмотрено выделение четырех миллиардов гривен на поддержку животноводства, 945 миллионов гривен - на программу 20%-ной компенсации аграриям стоимости украинской сельхозтехники и один миллиард гривен - на поддержку фермерских хозяйств.

Кроме того, предусмотрено 300 миллионов гривен на программу поддержки развития хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников и уход за ними.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские аграрии обратились за помощью к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой о выделении дополнительных средств в 2018 году для АПК.