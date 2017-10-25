Аграрии просят правительство перераспределить средства для модернизации отрасли

Об этом заявил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Сообщается, что крупнейшие аграрные предприятия просят сохранить уровень дотаций АПК на уровне четырех млрд гривен, а по возможности и увеличить финансирование отрасли.

По словам Соколова, необходимо направить дополнительные деньги на дотацию производителям льготируемых видов продукции, чтобы сохранить ее на уровне 2017 года. Предлагается также уменьшить сумму на компенсацию строительства ферм, а часть денег отправить льготникам.

Напомним, что в правительстве запланировали выделить около одного млрд гривен на модернизацию сельхозтехники.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Владимир Гройсман пообещал в 2018 году выделить более семи миллиардов поддержки АПК.