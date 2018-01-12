Евро в обменниках превысил 34 гривны

Наличный евро подскочил на 28 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 28,63 гривен, а евро можно купить по 34,52 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,70-28,52, продажи 28,50 - 28,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,3517, продажи - 28,6334 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,80-34,22, продажи - 33,80-34,92 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 33,8436, продажи - 34,5191 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000-4,900, продажи - 4,800-5,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,426, продажи - 5,009 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 11 января 2018 года, наличный доллар набрал 18 копеек. Наличный евро повысился на 30 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,59 гривен, а евро можно было купить по 34,23 гривны.