18:50 16.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Нацбанке рассказали о введении купюры номиналом 1000 гривен

После того как правление Нацбанка решит ввести в обращение банкноты высшего номинала, центробанк об этом известит заранее.

В Нацбанке рассказали о введении купюры номиналом 1000 гривен

Такое заявление в ходе брифинга сделал глава Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко. Согласно его словам – если правление Нацбанка примет решение вводить в обращение банкноты высшего номинала - то будет сообщено заранее.

Также будет представлен и дизайн – отметил Зайвенко, отвечая на вопрос по поводу скорого введения купюры номиналом 1000 грн. Нацбанка сообщает про подобные решения за полгода – добавил он.

Как сообщал УРА-Информ, Нацбанк ранее запретил использование в Украине российской банкноты, на которой изображен Севастополь.


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