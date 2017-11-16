В Нацбанке рассказали о введении купюры номиналом 1000 гривен

Такое заявление в ходе брифинга сделал глава Департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко. Согласно его словам – если правление Нацбанка примет решение вводить в обращение банкноты высшего номинала - то будет сообщено заранее.

Также будет представлен и дизайн – отметил Зайвенко, отвечая на вопрос по поводу скорого введения купюры номиналом 1000 грн. Нацбанка сообщает про подобные решения за полгода – добавил он.

Как сообщал УРА-Информ, Нацбанк ранее запретил использование в Украине российской банкноты, на которой изображен Севастополь.