20:05 14.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Депутаты приняли в первом чтении проект Госбюджета-2018

Верховная Рада Украины во вторник, 14 ноября, приняла в целом проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2018 год".

Депутаты приняли в первом чтении проект Госбюджета-2018

За документ №7000-П проголосовали 260 народных депутатов. Таким образом, Кабинет министров Украины предлагает парламенту принять государственный бюджет на следующих год с доходами 877 миллиардов гривен и расходами 948,1 миллиардов гривен.

Правительство также предлагает в 2018 году установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере - 1700 гривен, с 1 июля - 1777 гривен, с 1 декабря - 1853 гривны. Планируется также принять государственный бюджет на 2018 год с предельным дефицитом госбюджета в сумме 77,9 миллиардов гривен.

Запланировано также предусмотреть возвращение кредитов в госбюджет на уровне 7,3 миллиардов гривен, а также предоставление кредитов из госбюджета на уровне 14,2 миллиардов гривен.

Кабмин предлагает в документе предусмотреть предельный размер госдолга в сумме 1,999 триллионов гривен.

При этом Госбюджет-2018 основан на прогнозе курса 30,1 гривен за доллар на конец 2018 года.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов за голосование, а глава парламента Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинский парламент поддержал внедрение в селах телемедицины. Парламентарии 280 голосами поддержали соответствующий законопроект.


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