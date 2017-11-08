Киев посетит президент ВБ

Так, глава Всемирного банка Джим Йонг Ким запланировал вскоре визит в Киев – уже на следующей неделе. Такая информация на заседании правительства была передана министром финансов Украины – А. Данилюком.

Согласно его словам – в рамках визита, который будет осуществлен на следующей неделе, главы Всемирного банка Джима Ен Кима в столицу Украины запланировано подписание трехстороннего меморандума - между ВБ, "Укргазбанком", а также Международной финансовой корпорацией. Должны будут подписать договор об осуществлении инвестиций финансовой корпорацией, а также про предоставление банку услуг перед его приватизацией – с целью повышения инвестпривлекательности.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ВБ призывал Украину ускорить внедрение земельной реформы.